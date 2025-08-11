Макрон предложил создать еще одну связанную с конфликтом коалицию

Le Figaro: Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации Газы

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой Организации объединенных наций (ООН) для стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом пишет Le Figaro.

«[Заявление властей Израиля о] расширении своей операции в секторе Газа и лагерях Маваси, а также полной оккупации территории Израилем представляет собой катастрофу беспрецедентной серьёзности и безрассудное стремление к перманентной войне», — подчеркнул французский лидер.

Макрон впервые отреагировал на план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху взять под полный контроль территорию Газы и призвал к созданию миссии под эгидой Совета Безопасности ООН. По его словам, Париж начал работу над организацией миротворческой миссии с международными партнерами.

По мнению президента Франции, миротворческая миссия должна стать приоритетным способом стабилизации обстановки в секторе Газа и борьбы с терроризмом. Он также добавил, что мирные жители Газы и израильские заложники являются жертвами действий правительства Нетаньяху.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». По словам Тунберг, в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, 31 августа из Испании выйдут десятки судов.