Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:56, 13 августа 2025Бывший СССР

Киев смирился с утерей подконтрольной части Донбасса

ТАСС: Власти Украины смирились с утерей Донбасса и хотят сохранить Сумы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев смирился с утерей Донбасса, и теперь всеми силами пытается не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Сразу несколько украинских националистов сообщили о катастрофе, которая назревает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), указал собеседник агентства.

Если судить по численности и боевому составу украинских войск на данном направлении, можно сделать вывод, что украинские власти, вероятно, уже смирились с потерей Донбасса и сосредоточили усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей, считает представитель силовых структур.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о панике, начавшейся в рядах ВСУ в результате продвижения российских войск на красноармейском направлении. Он также отметил, что украинские власти начали спешную эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Россиян предупредили об опасных последствиях храпа

    Жена отрезала мужу гениталии

    Россиянка описала правила поведения в Узбекистане фразой «некоторые вещи лучше не делать»

    Экс-премьер Украины назвал условие для долгосрочного мира с Россией

    В США объяснили отсутствие Европы на переговорах Трампа и Путина

    Потерпевший раскрыл жуткую деталь о теракте в «Крокусе»

    Обломки дрона ВСУ стали причиной эвакуации жителей многоэтажки в Волгограде

    Киев смирился с утерей подконтрольной части Донбасса

    В Знаменской роще Курска обнаружили останки 132 человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости