ТАСС: Власти Украины смирились с утерей Донбасса и хотят сохранить Сумы

Киев смирился с утерей Донбасса, и теперь всеми силами пытается не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Сразу несколько украинских националистов сообщили о катастрофе, которая назревает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР), указал собеседник агентства.

Если судить по численности и боевому составу украинских войск на данном направлении, можно сделать вывод, что украинские власти, вероятно, уже смирились с потерей Донбасса и сосредоточили усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей, считает представитель силовых структур.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о панике, начавшейся в рядах ВСУ в результате продвижения российских войск на красноармейском направлении. Он также отметил, что украинские власти начали спешную эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.