Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

Суд приговорил к 12 годам киллера, убившего бизнесмена Камаряна в центре Москвы

Московский городской суд огласил приговор в отношении киллера Айрика Ервандяна по делу о заказной расправе над бизнесменом Оганесом Камаряном. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима.

Преступление было совершено 2 июня 2022 года. Бизнесмен проводил вечер в компании 22-летней девушки в ресторане «Сейджи». Когда пара вышла из заведения, в арке неподалеку их уже поджидал киллер — он подбежал к потерпевшему сзади и несколько раз выстрелил в него.

Бизнесмена спасти не смогли, а его спутнице удалось сбежать.