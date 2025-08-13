Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 13 августа 2025Силовые структуры

Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

Суд приговорил к 12 годам киллера, убившего бизнесмена Камаряна в центре Москвы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Айрик Ервандян

Айрик Ервандян. Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / РИА Новости

Московский городской суд огласил приговор в отношении киллера Айрика Ервандяна по делу о заказной расправе над бизнесменом Оганесом Камаряном. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Мужчина получил 12 лет колонии строгого режима.

Преступление было совершено 2 июня 2022 года. Бизнесмен проводил вечер в компании 22-летней девушки в ресторане «Сейджи». Когда пара вышла из заведения, в арке неподалеку их уже поджидал киллер — он подбежал к потерпевшему сзади и несколько раз выстрелил в него.

Бизнесмена спасти не смогли, а его спутнице удалось сбежать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Две вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

    В Госдуме объяснили рассылку россиянам уведомлений о воинском учете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости