ПСЖ
0:2
2-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Суперкубок УЕФА 2025|Финал
Оренбург
2:1
Завершен
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Локомотив М
2:0
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Сочи
1:1
Завершен
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 2-й тур
Екатерина Александрова
Завтра
03:30 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
22:56, 13 августа 2025Спорт

«Краснодар» разгромил «Динамо» в Кубке России

«Краснодар» со счетом 4:0 разгромил московское «Динамо» в Кубке России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

«Краснодар» разгромил московское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 4:0. Дублем отметился 18-летний нападающий краснодарцев Казбек Мукаилов. Еще по голу забили Густаво Фуртадо и Эдуард Сперцян.

Команда Мурада Мусаева с тремя очками занимает вторую строчку в таблице группы В. «Динамо» под руководством Валерия Карпина также с тремя очками располагается на третьем месте.

Ранее в другом матче Кубка России «Ахмат» потерпел первое поражение при новом главном тренере Станиславе Черчесове. Грозненцы на выезде уступили «Оренбургу» со счетом 1:2.

