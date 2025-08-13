Куценко рассказал о встрече друга с инопланетянами

Актер Гоша Куценко заявил, что его друг видел иноплянетян

Актер Гоша Куценко заявил, что поверил в существование внеземных цивилизаций после рассказа своего друга. Артиста цитирует «Пятый канал».

Куценко подчеркнул, что не верил в инопланетян, пока не услышал историю, произошедшую с его приятелем. Актер не стал называть имя друга, но сообщил, что он работает офтальмологом. Однажды во время поездки на автомобиле вся семья мужчины якобы увидела неопознанный летающий объект.

«Все открылось, как портал. Он увидел горящий предмет, от которого малиновые лучи заливали просторы. Там была потеря во времени, они два часа провели. И он хотел уйти к ним. Она потом догнала их, это штука летающая», — рассказал Куценко.

