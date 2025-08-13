Экономика
18:09, 13 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: В воскресенье в Москве пройдут дожди
Александра Качан (Редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Грядущие выходные в Москве пройдут без осадков. О погоде в конце недели жителей и гостей столицы предупредила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает RT.

Согласно прогнозам, в четверг, 14 августа, в Москве возможен кратковременный дождь и температура воздуха до 20-22 градусов тепла. В пятницу и субботу, 15 и 16 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до плюс 12-плюс 12 градусов в столице и до плюс 11-плюс 16 градусов по области. Днем столбики термометров окажутся на уровне плюс 22-плюс 24 градуса в пятницу и от 25 градусов и выше в субботу.

В воскресенье погодные условия изменятся. «Погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Он проявит себя дождями в течение практически всех суток. Температура воздуха понизится за счет дневных значений», — заявила Позднякова.

Ранее Позднякова спрогнозировала, что новая волна потепления в Москве окажется недолгой.

