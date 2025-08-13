На Западе будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) заинтересованы в том, что президент США Дональд Трамп не заключал без их ведома и согласия сделку по урегулированию конфликта на Украине со своим российским визави Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, публичные выступление канцлера Германии Фридриха Мерца и других политиков указывают, что в ЕС «будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным за спиной [президента Украины Владимира] Зеленского или его европейских союзников».

Ранее политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что для срыва договоренностей между США и Россией Европа и Украина могут прибегнуть к военной провокации, в том числе в Балтийском море.