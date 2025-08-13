Планы Европы по срыву встречи Путина и Трампа раскрыли

Политолог Камкин: Встреча Путина и Трампа заставляет нервничать Европу и Украину

Для срыва договоренностей между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Европа и Украина могут прибегнуть к военной провокации, в том числе в Балтийском море, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин. В разговоре с «Лентой.ру» он также поделился мнением, что встреча на Аляске заставляет нервничать Украину и ее европейских союзников.

«Они это уже делают путем заявлений, клятвенной приверженности поддерживать Украину до последнего европейца. (…) Будут обещать Зеленскому больше снарядов и большего финансирования, чтобы он торпедировал даже какие-то возможные договоренности России и США», — сказал Камкин.

По его мнению, встреча глав США и России 15 августа заставляет нервничать Киев и европейских союзников Зеленского.

Можно ожидать военной провокации со стороны Украины — попытки проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Брянской, Курской областей либо какие-то провокации на Балтийском море, за этим уже будут торчать уши англичан. И в политическом контексте нагнетать истерию будут продолжать Александр Камкин политолог-германист

До старта переговоров на Аляске сложно делать выводы о пакете предложений американской стороны по разрешению конфликта, добавил специалист.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel писал о том, что страны Европы опасаются, что Трамп после встречи с российским лидером усилит давление и прекратит помощь Украине, поэтому они намерены повлиять на главу Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговоры двух лидеров станут прорывом для американской дипломатии.

