В Германии заявили о планах ЕС перед встречей Путина с Трампом

Spiegel: Страны ЕС хотят повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным

Страны Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным усилит давление и прекратит помощь Украине, поэтому они намерены повлиять на главу Белого дома. Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel.

Отмечается, что Евросоюз слабо влияет на переговорный процесс. «Поэтому в дни, предшествующие саммиту на Аляске, европейцы сделают все возможное, чтобы повлиять на Трампа», — говорится в статье.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговоры двух лидеров станут прорывом для американской дипломатии.

Вечером 8 августа президент США выступил перед журналистами и высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта. В частности, он затронул вопрос возможного обмена территориями между Киевом и Москвой.