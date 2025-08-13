Забота о себе
20:30, 13 августа 2025Забота о себе

Названа более полезная альтернатива вечернему холодному душу в жару

Сомнолог Уилсон: Холодный душ перед сном может действовать возбуждающе
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: user18526052 / Freepik

Сомнолог Нерина Рамлахан предостерегла от вечернего холодного душа в жару. Ее совет опубликовало издание Metro.

По словам Рамлахан, душ или ванна перед сном могут действительно помочь снизить температуру тела, особенно если намочить голову или волосы. «Только убедитесь, что вода не слишком холодная — экстремальные температуры могут действовать возбуждающе», — предупредила она.

В свою очередь, ее коллега, сомнолог Джеймс Уилсон, назвал неочевидную и более полезную альтернативу холодному душу — налить теплую воду в грелку и положить ее на ступни. «Это сначала немного повысит температуру тела, затем она понизится, что поможет организму подготовиться ко сну», — объяснил он.

Также врач порекомендовал отвлечься от мешающей уснуть жары с помощью успокаивающей музыки, подкаста или аудиокниги, но избегать в это время просмотра телепередач и скроллинга новостной ленты в телефоне.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал не увлекаться в жару чаем, кофе и алкоголем. По его словам, пострадать от обезвоживания в результате их употребления может даже молодой человек, не говоря о пожилых людях.

