16:38, 10 августа 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали не увлекаться в жару тремя напитками

Кардиолог Кондрахин посоветовал не увлекаться чаем, кофе и алкоголем в жару
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Daniel Hooper / Unsplash

Россиянам посоветовали не увлекаться в жару тремя видами напитков. Как рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» врач-кардиолог Андрей Кондрахин, злоупотребление чаем, кофе и алкоголем может спровоцировать даже летальный исход.

«Если человек пьет чай, кофе, алкоголь, то в условиях жаркого климата это может привести к неприятным последствиям. Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях», — отметил он.

Он добавил, что обезвоживание повышает риск образования тромбов и приводит к сгущению крови. Это может закончиться инфарктом. Кондрахин также порекомендовал сразу обратиться к врачу при появлении сильной слабости, головокружения или боли в груди во время пляжного отдыха.

Ранее кардиолог Мария Чайковская заявила, что при хронической бессоннице на 13 процентов увеличивается риск развития ишемической болезни сердца. При этом вероятность возникновения инсульта возрастает на 51 процент.

    Все новости