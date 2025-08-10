Россиянам посоветовали не увлекаться в жару тремя напитками

Кардиолог Кондрахин посоветовал не увлекаться чаем, кофе и алкоголем в жару

Россиянам посоветовали не увлекаться в жару тремя видами напитков. Как рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» врач-кардиолог Андрей Кондрахин, злоупотребление чаем, кофе и алкоголем может спровоцировать даже летальный исход.

«Если человек пьет чай, кофе, алкоголь, то в условиях жаркого климата это может привести к неприятным последствиям. Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях», — отметил он.

Он добавил, что обезвоживание повышает риск образования тромбов и приводит к сгущению крови. Это может закончиться инфарктом. Кондрахин также порекомендовал сразу обратиться к врачу при появлении сильной слабости, головокружения или боли в груди во время пляжного отдыха.

