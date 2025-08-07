Забота о себе
21:02, 7 августа 2025Забота о себе

Людей с бессонницей предупредили о риске инсульта

Кардиолог Чайковская: Бессонница повышает риск ишемической болезни сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Мария Чайковская заявила, что у людей с бессонницей повышается риск развития болезней сердца. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Чайковской, ученые доказали, что при хронической бессоннице на 13 процентов увеличивается риск развития ишемической болезни сердца. При этом вероятность возникновения инсульта возрастает на 51 процент, предупредила она.

Кроме того, бессонница мешает нормальному снижению артериального давления ночью, из-за чего перегружаются сердце и сосуды. Особенно это касается людей с гипертонией. В заключение Чайковская добавила, что перечисленные риски не зависят от других факторов, таких как возраст, пол, вес, курение и наличие сахарного диабета.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева рассказала, почему у некоторых людей ночью болит голова. По ее словам, причиной может быть апноэ во сне.

