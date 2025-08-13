Невестка Виктории Бекхэм снялась топлес на фоне скандала со семьей мужа

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм опубликовала откровенное фото на фоне скандала с семьей мужа Бруклина Бекхэма. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель запечатлена на размещенном кадре вместе со своей 70-летней матерью Клаудией Хеффнер Пельтц. Так, супруга Бекхэма предстала перед камерой топлес, позируя в телесных трусах. Ее родительница, в свою очередь, снялась в черном платье с V-образным декольте без бретелей.

Кроме того, Пельтц поделилась снимками с подготовки и празднования второй свадьбы с супругом. На некоторых кадрах она показала фанатам образы в белом платье и шелковом халате.

В апреле в семье Бекхэмов разгорелся скандал, причиной которого стали напряженные отношения между Викторией и Николой, возникшие на первой свадьбе с Бруклином. Тогда будущая невестка экс-участницы группы Spice Girls отказалась надевать на торжество ее платье. Кроме того, Бекхэм исполнила первый танец молодоженов со своим сыном вместо его жены.