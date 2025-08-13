Россия
03:06, 13 августа 2025

Обломки дрона ВСУ стали причиной эвакуации жителей многоэтажки в Волгограде

В Волгограде началась эвакуация жителей многоэтажки из-за упавших обломков БПЛА
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рухнули на крышу жилого 16-этажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщил пресс-центр областной администрации в своем Telegram-канале.

Глава региона Андрей Бочаров уточнил, что в настоящий момент началась эвакуация жителей дома, расположенного на улице Ополченской. Сотрудники оперативных служб приступили к данным мероприятиям, чтобы обеспечить безопасность при дальнейшем обследовании обломков саперами.

Ночью 12 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Волгоградскую область. Очевидцы услышали громкие звуки, напоминающие пролеты дронов, а затем хлопки. Тем временем в аэропорту областного центра уже стали действовать временные ограничения на прием и отправку самолетов для безопасности пассажиров.

7 августа город недалеко от города уже была зафиксирована атака вражескими БПЛА: под Волгоградом было атаковано Суровикино. На железнодорожной станции в населенном пункте разгорелся пожар в административном здании, обломки дрона также упали на станции Максима Горького.

