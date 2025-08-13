Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:54, 13 августа 2025Россия

ВСУ атаковали Волгоградскую область

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы утверждают, что слышали взрывы в Волгограде и Красноармейском районе. Всего прозвучало 5-7 звуков пролета дронов и затем — громких хлопков.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В ночь на 7 августа ВСУ атаковали город Суровикино под Волгоградом. На железнодорожной станции в населенном пункте начался пожар в административном здании, обломки дрона также упали на станции Максима Горького.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    В Сирии задумались о возвращении российских военных

    В России призвали исправить ошибки Байдена

    ВСУ атаковали Волгоградскую область

    «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшие перед началом СВО послания

    Экс-премьер Украины оценил возможности Путина и Трампа в достижении мира

    Правящая партия Грузии опубликовала предвыборный ролик с кадрами украинских руин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости