Силовые структуры
20:53, 13 августа 2025Силовые структуры

Обнажившегося перед школьницами россиянина наказали

Ярославца приговорили к 15 годам колонии за растление двух младшеклассниц
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Жителя Ярославля приговорили к 15 годам лишения свободы за растление двух девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ярославском областном суде.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит по миллиону рублей в пользу каждой из школьниц. Он также не сможет работать тренером или воспитателем в течение 15 лет.

Все произошло 7 июня 2024 года. Ярославец, находясь на улице Чкалова, обнажился перед младшеклассницами в возрасте восьми и девяти лет. В зале суда он не признал свою вину.

Ранее стало известно, что в Москве осудят местного жителя, обвиняемого в изнасиловании школьницы почти полвека назад.

