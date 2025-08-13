Обнажившегося перед школьницами россиянина наказали

Ярославца приговорили к 15 годам колонии за растление двух младшеклассниц

Жителя Ярославля приговорили к 15 годам лишения свободы за растление двух девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ярославском областном суде.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит по миллиону рублей в пользу каждой из школьниц. Он также не сможет работать тренером или воспитателем в течение 15 лет.

Все произошло 7 июня 2024 года. Ярославец, находясь на улице Чкалова, обнажился перед младшеклассницами в возрасте восьми и девяти лет. В зале суда он не признал свою вину.

