Отрицавшего Холокост россиянина обвинили в реабилитации нацизма

Отрицавший Холокост житель Нижегородской области обвинен в реабилитации нацизма

Отрицавшего Холокост жителя Нижегородской области обвинили в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, мужчина оставил комментарий в одной из социальных сетей, в котором отрицал преступления, установленные приговором Международного военного трибунала.

Эксперты нашли в публикации совокупность лингвистических и психологических признаков реабилитации нацизма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Ярославле наказали 33-летнюю местную жительницу, сравнившую новый стандарт школьной формы с обмундированием лидера нацистской германии Адольфа Гитлера. Размер штрафа составил одну тысячу рублей.