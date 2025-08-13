Экономика
19:44, 13 августа 2025Экономика

Петербург «ушел под воду»

Улицы Петербурга залило из-за сильного ливня
Полина Луханина

Жители Санкт-Петербурга буквально столкнулись с потопами на улицах из-за обрушившихся на город ливней, сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

В соцсетях делятся кадрами, где машины на улицах едут по воде. На одном из них мужчина руками толкает буквально плывущий автомобиль. Также в соцсетях появились видео, где автобус затопило, из-за чего пассажирам транспортного средства пришлось прятать ноги от воды.

В начале августа город также залило — подтопленными оказались множество улиц города. Тогда в Невском районе затронуло улицу Ткачей и проспект Большевиков. Во Фрунзенском районе машины «поплыли» по проспекту Славы и Пражской улице. Не обошлось и без общественного транспорта, залитого дождевой водой.

