Польша осудила пророссийских диверсантов

FT: Польша предъявила обвинения шести диверсантам, работавшим на Россию

Польша предъявила обвинения шести подозреваемым в диверсиях, якобы работавшим по заданию российских и белорусских спецслужб. Об этом пишет газета The Financial Times.

«Шесть подозреваемых обвиняются в планировании и осуществлении нападений, включая пожар в ресторане в Гдыне в 2023 году, попытку поджога склада в Гданьске в 2024 году и пожар на складе в Марках», — говорится в публикации.

По данным польской прокуратуры, трое обвиняемых являются гражданами Польши и трое — гражданами Белоруссии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Европе и США отметили снижение числа диверсий, к которым, по их мнению, может быть причастна Россия.