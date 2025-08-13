Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 13 августа 2025Мир

Польша осудила пророссийских диверсантов

FT: Польша предъявила обвинения шести диверсантам, работавшим на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

Польша предъявила обвинения шести подозреваемым в диверсиях, якобы работавшим по заданию российских и белорусских спецслужб. Об этом пишет газета The Financial Times.

«Шесть подозреваемых обвиняются в планировании и осуществлении нападений, включая пожар в ресторане в Гдыне в 2023 году, попытку поджога склада в Гданьске в 2024 году и пожар на складе в Марках», — говорится в публикации.

По данным польской прокуратуры, трое обвиняемых являются гражданами Польши и трое — гражданами Белоруссии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Европе и США отметили снижение числа диверсий, к которым, по их мнению, может быть причастна Россия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Названы особенности советского «титана Апокалипсиса»

    Генерал назвал сроки взятия Славянска и Краматорска на фоне прорыва фронта армией России

    Набиуллина ответила на вопрос о необходимости брать ипотеку при высоких ставках

    Еще одна зарубежная авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

    Элитной группе диверсантов во главе с подполковником из разведки Украины запросили 120 лет

    В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

    Израильский Генштаб определился с планом наступления в Газе

    Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть»

    Раскрыты детали звонка Трампа с Зеленским и лидерами стран Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости