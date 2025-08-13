Россиянам стали приходить уведомления о включении в Реестр воинского учета

Жителям России начали приходить уведомления о включении их данных в Реестр воинского учета — там будет содержаться информация о выписанных повестках в военкомат. Уведомления на «Госуслугах» пришло гражданам, приписанным к военным комиссариатам разных регионов, таких как Москва, Московская и Курская области, рассказали они «Ленте.ру». Корреспондент издания также убедился в том, что включен в реестр повесток.

Уведомление от сервиса приходит на электронную почту, привязанную к «Госуслугам». Также может всплывать пуш приложения «Госуслуги». Отправителем сообщения значится Минобороны.

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток», — говорится в письме. Из него можно перейти в реестр повесток. Для этого требуется войти в сервис — это делается через «Госуслуги».

В реестре содержатся ФИО, паспортные и другие личные данные гражданина, указан военкомат, на учете которого он состоит, а также информация о том, есть ли выписанные на его имя повестки и применены ли в его отношении временные меры.

Скриншот: «Госуслуги»

Ранее Telegram-канал «Война с фейками» сообщал, что в настоящее время проводится тестирование работоспособности и внедрение системы в регионах — идет тестовая рассылка шаблонов и типовых электронных уведомлений. Призывных мероприятий в России не проводится, поскольку весенний призыв завершен, а осенний начнется 1 октября, отметили авторы поста.

Указ о создании государственного ресурса по воинскому учету президент России Владимир Путин подписал 25 ноября 2023 года. 11 апреля 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла соответствующий закон. Предполагалось, что реестр введут к осеннему призыву 2023 года. 18 сентября 2024 года сайт электронных повесток в тестовом режиме заработал в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине.

В августе стало известно, что под видом сотрудников военкомата россиянам начали звонить мошенники — они утверждают, что гражданину необходимо уточнить данные воинского учета «в связи с началом функционирования реестра электронных повесток». Далее они пытаются узнать у жертвы код из смс, с помощью которого получают доступ к личному кабинету «Госуслуг». «Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения», — заявили в МВД.