Появились подробности о причине смерти найденных в закрытой квартире российских подростков

Mash: Причиной смерти подростков в Череповце стала передозировка метадона
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Подростки, найденные без признаков жизни в закрытой изнутри квартире в Череповце, употребляли метадон. Подробности о причине их смерти появились у Mash в Telegram.

По информации издания, два мальчика в возрасте 13 и 16 лет, а также 16-летняя и 17-летняя девочки собрались в квартире одной из них на улице Наседкина. Перед этим они забрали закладку, думая, что внутри другое вещество.

О смерти троих подростков стало известно 13 августа. По данным правоохранителей, выжила только старшая девочка, сейчас она находится в реанимации в состоянии комы. На месте происшествия полицейские нашли пакетик с белым веществом. Предварительно, у детей произошла передозировка. Проводятся все необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о массовом отравлении запрещенными веществами в Дагестане. Там в больницу Каспийска поступили сразу семь человек из разных районов города. У всех диагностировали передозировку неназванным препаратом.

