В российском городе в закрытой изнутри квартире нашли мертвых подростков и девочку в коме

ТАСС: Передозировка наркотиков привела к смерти троих подростков в Череповце
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Череповце в закрытой изнутри квартире нашли мертвых подростков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причина вызова правоохранителей не уточняется. По словам собеседника агентства, для вскрытия двери понадобилась помощь сотрудников МЧС. Внутри квартиры полицейские обнаружили девочку и двоих мальчиков в возрасте 16 и 13 лет без признаков жизни. Еще одну 17-летнюю россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии, она находится в коме. Рядом с подростками нашли пакетики с веществом белого цвета, которые были направлены на экспертизу. Предварительно, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Другой источник ТАСС сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о склонении к потреблению наркотических средств. Кроме того, по результатам экспертизы ожидается возбуждение дела о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в Ленобласти наркотики нашли в крови полуторагодовалого мальчика. Ребенка доставили в больницу поселка Сарженка. В беседе с правоохранителями родители несовершеннолетнего заявили, что их сына якобы укусила змея.

