16:05, 13 августа 2025

Пойман чудовищный трехметровый сом

В Чехии рыболов поймал сома длиной почти три метра
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: The Sun

В Чехии рыболов поймал сома длиной почти три метра и установил новый национальный рекорд. Об этом сообщает издание The Sun.

Чудовищный сом попался 43-летнему Якубу Вагнеру на Врановском водохранилище, расположенном к югу от Праги. Рано утром рыболов проплывал на лодке мимо скалистого выступа и заметил под водой огромную рыбу. Он забросил удочку и стал ждать.

По словам Вагнера, сом клюнул примерно через десять минут. После этого началась изнурительная борьба, которая продолжалась почти 50 минут. Рыболов признался, что справился только благодаря другу, который помог ему удержать удилище.

В конце концов обессиленная рыба оказалась рядом с лодкой. Вагнер признался, что после поединка у него дрожали руки, и он был полностью измотан. Сделав несколько фотографий с рекордным уловом, он отпустил сома обратно в водоем.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Сом весил 79 килограммов. Его длина при этом достигала 225 сантиметров. Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу в Татарстане, признались, что такие гиганты попадаются очень редко.

