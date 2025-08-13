Приговоренный к 17 годам экс-замглавы Генштаба Российской армии попросился на СВО

«Ъ»: Осужденный за аферу на закупках генерал Арсланов прошел медкомиссию для СВО

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, осужденный за крупную аферу при закупке оборудования для Главного управления связи, попросился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, генерал-полковник уже прошел медкомиссию в СИЗО «Матросская Тишина» и подал заявление о заключении контракта. Уточняется, что ему всего 61 года – он подходит под требование к максимальному возрасту для высших офицеров.

В начале июля 235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил экс-замглавы Генштаба к 17 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Его признали виновным по статьям о мошенничестве и получении взятки, лишив званий и госнаград.

Следствие полагало, что Арсланов причастен к хищениям более 6,7 миллиарда рублей при приобретении цифрового телекоммуникационного оборудования. Кроме того, бывший директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев утверждал, что передал фигуранту взятку в размере 12 миллионов рублей за то, чтобы его предприятие участвовало в доработке дешевых радиостанций из Китая.

