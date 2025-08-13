Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:12, 13 августа 2025Силовые структуры

Приговоренный к 17 годам экс-замглавы Генштаба Российской армии попросился на СВО

«Ъ»: Осужденный за аферу на закупках генерал Арсланов прошел медкомиссию для СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халил Арсланов, осужденный за крупную аферу при закупке оборудования для Главного управления связи, попросился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, генерал-полковник уже прошел медкомиссию в СИЗО «Матросская Тишина» и подал заявление о заключении контракта. Уточняется, что ему всего 61 года – он подходит под требование к максимальному возрасту для высших офицеров.

В начале июля 235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил экс-замглавы Генштаба к 17 годам колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Его признали виновным по статьям о мошенничестве и получении взятки, лишив званий и госнаград.

Следствие полагало, что Арсланов причастен к хищениям более 6,7 миллиарда рублей при приобретении цифрового телекоммуникационного оборудования. Кроме того, бывший директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев утверждал, что передал фигуранту взятку в размере 12 миллионов рублей за то, чтобы его предприятие участвовало в доработке дешевых радиостанций из Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подготовки трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Когда запланирована встреча?

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области целыми ротами

    Названа более полезная альтернатива вечернему холодному душу в жару

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Названо условие привлекательности вторичного жилья перед новостройкой

    Британский министр заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

    Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

    «Коалиция желающих» выдвинула условия по Украине перед встречей Путина и Трампа

    Брошенный тайкой турист разгромил ее дом среди ночи и попал на видео

    Темпы роста российской экономики резко замедлились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости