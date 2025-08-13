Раскрыта подготовка трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

CBS: Саммит с участием РФ, США и Украины может пройти в конце следующей недели

Трехсторонний саммит с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в конце следующей недели. Об этом сообщает CBS News.

«Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили CBS News, что США работают над подготовкой места для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться уже в конце следующей недели», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не примет участие в предстоящем саммите лидеров России и США. «Он не является частью этого», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.