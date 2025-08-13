Раскрыта предварительная версия крушения Ан-24 в Амурской области

Shot: Пилоты разбившегося в Амурской области Ан-24 могли перепутать высоту

Пилоты разбившегося в июле в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого уровня. Предварительную версию специалистов раскрыл Telegram-канал Shot.

Авторы публикации со ссылкой на неназванных экспертов отмечают, что во время посадки экипаж обращал внимание на давление по системе QNH, приведенное к уровню моря. В это время высота по картам захода была по системе QFE — давление, измеренное от уровня аэродрома. Из-за этого, по предварительным данным, воздушное судно летело ниже, чем следовало. Во время выполнения разворота самолет столкнулся с кронами деревьев и упал.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Жертвами авиакатастрофы стали 48 человек. Ранее в качестве основных версий трагедии рассматривали неисправность и человеческий фактор.

