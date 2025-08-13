Раскрыта судьба сбежавшего мигранта из центра содержания в Краснодарском крае

МВД: Сбежавшего мигранта из центра содержания нашли в хозпостройке в Геленджике

Шестого мигранта, который сбежал из центра содержания иностранных граждан в Краснодаре, нашли в Геленджике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина прятался в хозпостройке в поселке Прасковеевка. Его доставили в отдел полиции.

В ближайшее время иностранца привлекут к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Шесть мигрантов сбежали из центра содержания иностранных граждан вечером в воскресенье, 10 августа. Среди них оказались трое граждан Украины, двое граждан Армении и один гражданин Молдовы. Все они находились на территории России без разрешительных документов.