Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:56, 12 августа 2025Силовые структуры

Шесть мигрантов совершили побег из центра содержания в российском регионе

В Краснодаре из центра содержания сбежали шесть мигрантов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре из центра содержания иностранных граждан сбежали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, побег удалось совершить вечером 10 августа троим гражданам Украины, двум гражданам Армении и одному гражданину Молдовы. Они находились на территории России без разрешительных документов.

Пятерых беглецов задержали. Еще одного ищут. Предположительно, речь идет о 39-летнем украинце Вячеславе Жмурко. В 2017 году он был судим за расправу над местным жителем, за что получил семь лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Липецке экс-сотрудники колонии, виновные в побеге заключенных, получили штрафы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты новые детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Одна страна БРИКС решила поторговаться с США

    Минобороны показало кадры удара по украинскому спецназу

    Последствия схватки трехметрового аллигатора с огромным питоном сняли на видео

    Стал известен будущий совладелец «М.Видео-Эльдорадо»

    В Турции захотели отказаться от шведского стола

    В Москве подросток на электросамокате попал в ДТП и не выжил

    В Госдуму вновь внесли проект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов

    Глава атакованного дронами ВСУ региона рассказал о последствиях налета

    Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен заявил об отношении к нему как к дебилу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости