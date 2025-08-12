Шесть мигрантов совершили побег из центра содержания в российском регионе

В Краснодаре из центра содержания сбежали шесть мигрантов

В Краснодаре из центра содержания иностранных граждан сбежали шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, побег удалось совершить вечером 10 августа троим гражданам Украины, двум гражданам Армении и одному гражданину Молдовы. Они находились на территории России без разрешительных документов.

Пятерых беглецов задержали. Еще одного ищут. Предположительно, речь идет о 39-летнем украинце Вячеславе Жмурко. В 2017 году он был судим за расправу над местным жителем, за что получил семь лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Липецке экс-сотрудники колонии, виновные в побеге заключенных, получили штрафы.