Раскрыты последствия употребления покрывшегося плесенью сыра

Врач Детвайлер: Употребление заплесневелого сыра чревато пищевым отравлением

Директор программы по вопросам регулирования пищевой промышленности Северо-Восточного Университета США, доктор медицинских наук Дэрин Детвайлер предостерег от желания съесть кусок заплесневелого сыра. О том, к каким проблемам со здоровьем может привести включение в меню испорченного продукта, он рассказал изданию Infobae.

По словам Детвайлера, после употребления покрывшегося плесенью сыра у человека могут возникнуть аллергические реакции, расстройство желудка и пищевое отравление. То, какие именно нежелательные последствия разовьются, будет зависеть от типа плесени, сформировавшейся на сыре, бактерий, а также от состояния иммунной системы человека, объяснил врач. В некоторых случаях употребление заплесневелого продукта чревато только неприятным привкусом во рту.

Тем временем профессор Ратгерского университета Джейн Зиглер добавила, что при появлении плесени мягкий, тертый и нарезанный сыр необходимо выбросить, а у твердых и полутвердых сортов можно отрезать кусок толщиной как минимум 2,5 сантиметра и продолжить употреблять его в пищу.

