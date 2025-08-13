Разъяренный мужчина бросился на полицейских в аэропорту и случайно выстрелил из пистолета

Daily Mail: В аэропорту Австралии мужчина случайно выстрелил из пистолета

В аэропорту Австралии разъяренный мужчина бросился на полицейских и случайно выстрелил из пистолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел утром в среду, 13 августа. Охрана аэропорта Сиднея обратилась в полицию с жалобой на агрессивного 41-летнего пассажира. Когда правоохранители попытались с ним поговорить, тот применил физическую силу. В результате он случайно совершил выстрел из служебного оружия.

Мужчина был задержан, ведется расследование.

