11:08, 13 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о пеплопаде

МЧС: На некоторые районы Камчатки обрушится пеплопад
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

На некоторые районы Камчатского края рискует обрушиться пеплопад. Об этом предупреждает управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Поводом для предупреждения стал мощный выброс пепла при извержении Ключевского вулкана — высота столба достигала 12 километров. В связи с этим код авиационной опасности снова сменился на «красный», подчеркнули спасатели.

«Шлейф от него распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов», — рассказали в ведомстве.

В МЧС призвали россиян плотно закрывать окна и двери, пользоваться масками и респираторами, а также не заносить в дом уличную одежду.

Ранее геолог Василий Щербаков спрогнозировал, что после извержения Ключевского вулкана на Камчатке рискуют пострадать дороги — на них могут обрушиться грязекаменные потоки.

