Экономика
23:54, 11 августа 2025Экономика

Ученый раскрыл судьбу Камчатки в случае извержения Ключевского вулкана

Геолог Щербаков: После извержения Ключевского вулкана могут пострадать дороги
Полина Кислицына (Редактор)

В случае извержения Ключевского вулкана на Камчатку обрушатся грязекаменные потоки. Судьбу региона при таком стихийном бедствии раскрыл сотрудник геологического факультета МГУ Василий Щербаков в разговоре с MIR24.TV.

По словам эксперта, вышеуказанные потоки могут нанести вред инфраструктуре — например, из-за них могут пострадать дороги.
«Лавовые потоки далеко не распространяются, стекают по склонам вулкана. Но так как он имеет довольно большую высоту и покрыт ледниками, основным важным неблагоприятным последствием для хозяйственной деятельности стоит назвать их таяние при взаимодействии с лавой и образование грязекаменных потоков, которые, спускаясь по руслам рек от вулкана, могут достигать поселков и перекрывать дороги», — объяснил Щербаков. Помимо этого, ученый отметил, что жителям и гостям региона в случае извержения вулкана следует беречь дыхательные пути, поскольку вулканический пепел фактически является тонкими кусочками природного стекла и при попадании в организм они могут нанести ему серьезный ущерб. Аналогичные проблемы, уточнил геолог, могут возникнуть и с техникой, так что ее также стоит защитить от возможных повреждений.

Ранее в этот же день стало известно, что Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров. Позднее в понедельник в регионе зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,7.

    Ученый раскрыл судьбу Камчатки в случае извержения Ключевского вулкана

