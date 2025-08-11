Экономика
08:31, 11 августа 2025Экономика

Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на километры

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров
Мария Черкасова

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Утром в понедельник, 11 августа, Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров. Об этом сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале.

Шлейф от выброса направлен на восток — в сторону Тихого океана, на его пути находятся Усть‑Камчатск и село Крутоберегово, где возможны незначительные пеплопады, предупредили специалисты. При изменении ветра пепел может выпасть и в других населенных пунктах округа. Спасатели попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу. Активность вулкана снизилась, но остается высокой, из кратера продолжают стекать лавовые потоки. Ключевскому также присвоен «красный» код авиационной опасности.

Ранее из-за извержения вулкана пеплом присыпало поселки Ключи и Усть-Камчатск. Эти населенные пункты находятся в десятках километров от извергающегося вулкана.

