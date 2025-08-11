Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на километры

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров

Утром в понедельник, 11 августа, Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров. Об этом сообщает главное управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале.

Шлейф от выброса направлен на восток — в сторону Тихого океана, на его пути находятся Усть‑Камчатск и село Крутоберегово, где возможны незначительные пеплопады, предупредили специалисты. При изменении ветра пепел может выпасть и в других населенных пунктах округа. Спасатели попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу. Активность вулкана снизилась, но остается высокой, из кратера продолжают стекать лавовые потоки. Ключевскому также присвоен «красный» код авиационной опасности.

Ранее из-за извержения вулкана пеплом присыпало поселки Ключи и Усть-Камчатск. Эти населенные пункты находятся в десятках километров от извергающегося вулкана.