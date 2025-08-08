Экономика
20:06, 8 августа 2025Экономика

Два российских села засыпало пеплом

Два села засыпало пеплом из-за извержения вулкана Ключевская Сопка на Камчатке
Мария Черкасова

Фото: Наталия Акбирова / РИА Новости

Села Ключи и Усть-Камчатск засыпало пеплом из-за извержения Ключевской Сопки на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Населенные пункты находятся всего в нескольких десятках километров от вулкана. По словам местных жителей, пепла выпало так много, что на нем можно рисовать.

Вулкан 8 августа выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 650 километров на восток-юго-восток. Поселок Ключи начало присыпать вулканическим пеплом 7 августа. Тогда незначительное содержание его частиц обнаружили в воздухе. В тот же день на полуострове зафиксировали десятки афтершоков после недавнего мощного землетрясения.

