На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке. Об этом со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщает ТАСС.

По информации его представителей, инцидент случился в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского. Уточняется, что очаг залегал на глубине 41,5 километра. Других подробностей пока нет.

Ночью 11 августа сообщалось, что за прошедшие сутки в Камчатском крае зафиксировали 54 афтершока. По данным регионального управления МЧС России, в населенных пунктах ощущались шесть из них. Сила подземных толчков составила от двух до четырех баллов.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» показала сделанные спутниками кадры извержения вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Извержение началось 30 июля после землетрясения.