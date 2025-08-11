Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:23, 11 августа 2025Экономика

На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

На Камчатке за сутки произошло 54 афтершока
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Камчатском крае за прошедшие сутки было зафиксировано 54 афтершоков. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«В населенных пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к тушению пожаров и ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС России не привлекались.

Ранее стало известно, что Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. При этом шлейф пепла протянулся на 650 километров на восток — юго-восток от вулкана. Специалисты уточняли, что вулканы на полуострове активизировались после землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на яхте

    Парень задумался о расставании с девушкой из-за ее необычного отношения к гигиене

    Шансы Запада подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров оценили

    Минпросвещения рассказало о продолжительности нового учебного года

    Стало известно о ликвидации рекламного лица Азова

    Жители мегаполиса пожаловались на голых любителей кровавых жертвоприношений с барабанами

    Туристка описала отдых на российском курорте словами «больше не поеду»

    На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

    В Херсоне прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости