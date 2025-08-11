На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

На Камчатке за сутки произошло 54 афтершока

В Камчатском крае за прошедшие сутки было зафиксировано 54 афтершоков. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«В населенных пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к тушению пожаров и ликвидации последствий ДТП сотрудники МЧС России не привлекались.

Ранее стало известно, что Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. При этом шлейф пепла протянулся на 650 километров на восток — юго-восток от вулкана. Специалисты уточняли, что вулканы на полуострове активизировались после землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля.