Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:24, 10 августа 2025Наука и техника

Появились снятые из космоса кадры извержения вулкана на Камчатке

«Роскосмос» показал снятые из космоса кадры извержения Ключевской Сопки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Нескоромный / РИА Новости

«Роскосмос» показал снятые из космоса кадры извержения вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Снимки опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за извержением вулкана Ключевская Сопка», — говорится в публикации.

На кадрах видно дымовой шлейф, заполоняющий все снимки. На одном из них также указано местоположение термоточки.

Ключевская Сопка является одним из самых активных вулканов мира. Ее высота составляет 4,85 тысячи метров. Она находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось 30 июля вскоре после землетрясения, обрушившегося на Камчатку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сообщили еще об одном новейшем оружии России

    В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

    МИД России заявил о сохранении риска ядерного конфликта

    Депутат Рады предрек попытки Зеленского сорвать мир

    Захарова сравнила с некрофилией отношения ЕС и Украины

    Главный врач Ивановской горбольницы с дочерью разбились на гидроцикле

    На украинском пляже взорвалась мина

    Россиянка провела отпуск в Европе и раскрыла самую внушительную статью расходов

    Талибы закрыли салоны красоты в Кабуле

    Появились снятые из космоса кадры извержения вулкана на Камчатке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости