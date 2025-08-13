Интернет и СМИ
20:08, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли популярные способы обмана перед 1 сентября

Депутат Немкин: Мошенники продают несуществующие товары перед 1 сентября
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Россиянам раскрыли популярные способы обмана перед 1 сентября. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с RT заявил, аферисты, среди прочего, продают несуществующие товары.

«Одной из самых распространенных в этот период становится продажа несуществующих товаров через фейковые интернет-магазины. Мошенники предлагают товары по заниженной цене или в ограниченном количестве, требуя предоплату», — объяснил депутат. Он добавил, что после того, как жертва переводит деньги, злоумышленник перестает выходить на связь.

Кроме того, рассказал Немкин, мошенники звонят россиянам от лица сотрудников школы и просят срочно сдать деньги на ремонт, экскурсии или учебные материалы. При этом, по словам депутата, злоумышленники могут называть настоящие имена сотрудников образовательного учреждения, предварительно узнавая их на сайте школы. В подобных случаях, отметил член комитета Госдумы, необходимо подтверждать информацию напрямую у организации.

Также, напомнил Немкин, аферисты создают фишинговые сайты, замаскированные под электронные дневники и образовательные платформы. Он объяснил, что родители получают уведомления о том, что у них есть задолженность за обучение, или о том, что необходимо пройти срочную регистрацию. «Ссылка ведет на поддельный сайт, где крадутся логины, пароли и данные банковских карт», — предупредил депутат.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, Немкин порекомендовал покупать товары для школы только на проверенных онлайн-площадках. Кроме того, подчеркнул депутат, все требования и просьбы, связанные с финансами, необходимо перепроверять. Также он посоветовал провести с детьми урок цифровой безопасности.

Ранее стало известно о новой уловке телефонных мошенников. Сообщалось, что аферисты звонят россиянам от лица Федеральной налоговой службы и предлагают оформить налоговый вычет.

