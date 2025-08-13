Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 13 августа 2025Экономика

Россияне нашли способ сэкономить на бытовой технике

«Известия»: Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 21 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: fabrikasimf / Freepik

Россияне нашли способ сэкономить на бытовой технике. Летом 2025 года граждане стали значительно чаще ремонтировать приборы вместо того, чтобы покупать новые. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным «Авито Услуг», в июне-июле спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники вырос на 21 процент относительно весны. Чаще всего россияне стали ремонтировать кондиционеры — спрос вырос в 2,5 раза. Однако и услуги мастеров по другим приборам стали востребованнее. Так, число обращений из-за холодильников увеличилось на 46 процентов, из-за посудомоечных машин — на 17 процентов, телевизоров — на 11 процентов, варочных панелей и духовых шкафов — на 10 процентов, стиральных и сушильных машин — на шесть процентов, кофемашин — на четыре процента.

Эксперты считают, что рост заинтересованности россиян в ремонте техники связан с уходом с рынка мировых брендов. «В России теперь преобладает осознанное потребление — в целом техника подорожала, замену старому оборудованию ушедших брендов можно найти не всегда, поэтому люди предпочитают чинить ее, а не покупать новую взамен сломавшейся», — объяснил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Ранее директор по продукту бренда бытовой техники и электроники Hyundai Александр Галкин дал россиянам советы по защите бытовой техники в жару. Он рекомендовал включать кондиционер минимум на 40 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    Вскрылись жестокие подробности расправы над новорожденным в российском регионе

    Стало известно о новых пострадавших от отравления чачей из Адлера

    Жена Диброва обзавелась в браке сумками за миллионы рублей

    Белый дом заявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

    Макса Коржа уличили в деградации из-за бандеровского флага на его концерте

    Россиянка обвинила отель в Крыму в пропаже полумиллиона рублей

    Названы сроки официального запуска мессенджера Max

    В офисе Зеленского признали готовность украинцев к территориальным уступкам

    В России объект топливной инфраструктуры загорелся после атаки HIMARS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости