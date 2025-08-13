«Известия»: Спрос на ремонт бытовой техники в России вырос на 21 %

Россияне нашли способ сэкономить на бытовой технике. Летом 2025 года граждане стали значительно чаще ремонтировать приборы вместо того, чтобы покупать новые. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным «Авито Услуг», в июне-июле спрос на ремонт и обслуживание бытовой техники вырос на 21 процент относительно весны. Чаще всего россияне стали ремонтировать кондиционеры — спрос вырос в 2,5 раза. Однако и услуги мастеров по другим приборам стали востребованнее. Так, число обращений из-за холодильников увеличилось на 46 процентов, из-за посудомоечных машин — на 17 процентов, телевизоров — на 11 процентов, варочных панелей и духовых шкафов — на 10 процентов, стиральных и сушильных машин — на шесть процентов, кофемашин — на четыре процента.

Эксперты считают, что рост заинтересованности россиян в ремонте техники связан с уходом с рынка мировых брендов. «В России теперь преобладает осознанное потребление — в целом техника подорожала, замену старому оборудованию ушедших брендов можно найти не всегда, поэтому люди предпочитают чинить ее, а не покупать новую взамен сломавшейся», — объяснил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

