Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 13 августа 2025Силовые структуры

Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

В Ленобласти фельдшера задержали за интимное фото, отправленное пять лет назад
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области 29-летний фельдшер стал фигурантом уголовного дела после отправки интимное фото 12-летней девочке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, в период с 2019 по 2020 год мужчина с фейковой страницы во «ВКонтакте» отправлял девочке фото и видео со своим половым органом. Об этом стало известно спустя пять лет.

Сотрудника больницы задержали. Против него возбуждено дело о развратных действиях. Известно, что он получал благодарственное письмо за профессионализм от местных властей.

Ранее в Архангельске суд арестовал иностранца, пристававшего к девочке-подростку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

    Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

    Популярный российский комик женился

    Появились подробности о причине смерти найденных в закрытой квартире российских подростков

    Макрон высказался о новых санкциях против России перед встречей Путина и Трампа

    В МИД раскрыли планы Киева по срыву переговоров Путина и Трампа

    Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

    Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

    Отрицавшего Холокост россиянина обвинили в реабилитации нацизма

    Главу World Athletics уличили в нелюбви к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости