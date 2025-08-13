Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

В Ленобласти фельдшера задержали за интимное фото, отправленное пять лет назад

В Ленинградской области 29-летний фельдшер стал фигурантом уголовного дела после отправки интимное фото 12-летней девочке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, в период с 2019 по 2020 год мужчина с фейковой страницы во «ВКонтакте» отправлял девочке фото и видео со своим половым органом. Об этом стало известно спустя пять лет.

Сотрудника больницы задержали. Против него возбуждено дело о развратных действиях. Известно, что он получал благодарственное письмо за профессионализм от местных властей.

Ранее в Архангельске суд арестовал иностранца, пристававшего к девочке-подростку.

