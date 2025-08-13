Наука и техника
00:31, 13 августа 2025

Российский «Омут» обеспечит купол для защиты от дронов

Народный фронт: Система РЭБ «Омут» обеспечит защитный купол диаметром 400 метров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Народный фронт /  ТАСС

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Омут» после модернизации смогут обеспечить купол диаметром 400 метров для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Народном фронте сообщили ТАСС.

Представитель компании-производителя Sky Bullet рассказал, что специалисты выбрали новые антенны, которые улучшили показатели систем на 20 процентов. «Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника. Наш купол безопасности может достигать в диаметре до 400 метров в зависимости от ландшафта», — сказал он.

В Народном фронте, который обеспечивает поставки «Омутов» в войска, добавили, что система предназначена для защиты военной техники и автомобилей от атак дронов. Система РЭБ подавляет каналы связи и управления. Российским войскам передали сотни подобных устройств.

По словам представителя Sky Bullet, специалисты совершенствуют устройство. Компания готовит к выпуску систему, которая в несколько раз меньше существующей версии при сравнимых характеристиках.

В июле представитель компании НПП Игорь Потапов рассказал о работе над интеллектуальной станцией РЭБ, которая позволит глушить дроны, использующие принцип псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ).

