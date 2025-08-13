Российский «Омут» обеспечит купол для защиты от дронов

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Омут» после модернизации смогут обеспечить купол диаметром 400 метров для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Народном фронте сообщили ТАСС.
Представитель компании-производителя Sky Bullet рассказал, что специалисты выбрали новые антенны, которые улучшили показатели систем на 20 процентов. «Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника. Наш купол безопасности может достигать в диаметре до 400 метров в зависимости от ландшафта», — сказал он.
В Народном фронте, который обеспечивает поставки «Омутов» в войска, добавили, что система предназначена для защиты военной техники и автомобилей от атак дронов. Система РЭБ подавляет каналы связи и управления. Российским войскам передали сотни подобных устройств.
По словам представителя Sky Bullet, специалисты совершенствуют устройство. Компания готовит к выпуску систему, которая в несколько раз меньше существующей версии при сравнимых характеристиках.
В июле представитель компании НПП Игорь Потапов рассказал о работе над интеллектуальной станцией РЭБ, которая позволит глушить дроны, использующие принцип псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ).