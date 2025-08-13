Российский ветеран СВО добрался до передовой вместе с ребенком с одной целью

Ветеран СВО из Дагестана добрался до передовой с внуком ради встречи с сыном

Ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине из Кизляра добрался до передовой вместе с внуком с одной целью — ради встречи с сыном. Об этом пишет РИА «Дагестан».

По данным издания, сын Камалудина Ибрагимова служит наводчиком в составе 136-й отдельной мотострелковой бригады. Мужчина решил доставить подразделению гуманитарный груз, и заодно встретиться с сыном. На выполнение этой задачи он взял с собой ребенка военнослужащего.

Доставка груза завершилась успешно. российские артиллеристы получили более трех тонн гуманитарной помощи.

Ранее волонтер с Урала отправилась в зону СВО с младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь. Мальчику сшили миниформу и подарили шеврон «Солдат удачи».