Ценности
09:04, 13 августа 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала фото в откровенном комбинезоне

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фанатам откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 544 тысячи подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в оранжевом корсетном комбинезоне с микрошортами, поясом и глубоким декольте.

Кроме того, сетевая знаменитость надела бежевые шлепанцы с логотипом бренда Calvin Klein и дополнила образ золотистыми украшениями и часами.

Ранее «самая сексуальная в мире судья», итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в оголяющем грудь бикини.

