«Самая сексуальная в мире судья» снялась в оголяющем грудь бикини

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», устроила новую фотосессию для фанатов. Так, она показала на камеру фигуру в бикини с тонкими завязками. При этом раздельный купальник включал в себя серебристый бюстгальтер, который частично оголял грудь знаменитости, и белые плавки.

Поклонники обсудили съемку Романи в комментариях. «Какая красота», «Ты такая особенная женщина», «Твое тело — огонь», «Дух захватывает от твоих фото», «Шикарная фигура», — высказывались они.

