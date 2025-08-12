Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:16, 12 августа 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» снялась в оголяющем грудь бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», устроила новую фотосессию для фанатов. Так, она показала на камеру фигуру в бикини с тонкими завязками. При этом раздельный купальник включал в себя серебристый бюстгальтер, который частично оголял грудь знаменитости, и белые плавки.

Поклонники обсудили съемку Романи в комментариях. «Какая красота», «Ты такая особенная женщина», «Твое тело — огонь», «Дух захватывает от твоих фото», «Шикарная фигура», — высказывались они.

В июле американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась с обнаженной грудью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

    Стало известно о подготовке Европы к войне

    В США назвали Зеленского инструментом

    Американская пловчиха-чемпионка рассказала о нехватке соперницы из России на ОИ-2024

    Российские десантники вступили в бой с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

    Ценам на два вида мяса пообещали резкий рост

    Российский рынок акций залихорадило в преддверии встречи Трампа с Путиным

    Женщина обнаружила у мужа тайного ребенка спустя 25 лет брака

    Маск подаст в суд на Apple

    При ударе ВСУ по Ставрополю оказался поврежден жилой комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости