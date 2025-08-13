Министр финансов США Бессент: Си Цзиньпин пригласил Трампа на встречу

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил американского президента Дональда Трампа на встречу, однако приглашение еще не было принято. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business.

«Президент пока не дал согласия», — заявил глава Минфина.

По словам Бессента, дата возможной встречи в настоящее время также не определена.

18 июля газета The Times сообщила, что президент России Владимир Путин, Си Цзиньпин и американский лидер могут встретиться в Китае в начале сентября.

В начале августа Трамп заявил, что готов встретиться с председателем КНР до конца года, но при условии заключения торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.