Из жизни
08:01, 13 августа 2025Из жизни

Случайно выброшенные миллиарды рублей решили оставить на свалке

Британец, выбросивший биткоины на миллиарды рублей, решил прекратить их поиски
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: dailymail.co.uk

Бывший владелец криптовалюты, случайно попавшей на свалку в британском городе Ньюпорт, больше не пытается ее вернуть. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выкинула диск с восемью тысячами биткоинов. Сейчас их стоимость оценивается в 76 миллиардов рублей. Он проследил путь диска до свалки в Ньюпорте, заручился помощью экспертов по восстановлению данных и собирался перебрать тысячи тонн мусора, но столкнулся с запретом. Городские власти не пускают его на свалку и поставили охрану, чтобы он не забрался туда без разрешения.

Хоуэллс предлагал руководству Ньюпорта долю средств, потерянных на свалке, обещал заплатить крупную сумму, даже если ничего не найдет, и даже подумывал о покупке всей свалки целиком. Все было тщетно. Получив очередной отказ, он пытался судиться, но проиграл. Исчерпав все способы добраться до диска, британец решил прекратить поиски и оставить выброшенные миллиарды на свалке.

Мне отказали в возможности даже начать поиски. Что еще я могу сделать? Что еще мне попробовать по-вашему? Я готов пробовать все, что скажут, но в конечном итоге, если привратники не открывают ворота, пробовать нечего. Я бы с радостью начал копать хоть завтра, но они не собираются менять свое решение

Джеймс Хоуэллсчеловек, потерявший восемь тысяч биткоинов
Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен существенный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться.

    Все новости