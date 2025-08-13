Экономика
США отслеживали поставки чипов Nvidia через тайные датчики слежения

Reuters: США из-за КНР отслеживали поставки чипов через тайные датчики слежения
Дмитрий Воронин

Фото: Hairem / Shutterstock / Fotodom

Американские власти тайно использовали датчики слежения, чтобы выявить возможные нелегальные поставки чипов с искусственным интеллектом (ИИ) в Китай. Reuters пишет, что их размещали в том числе в партиях чипов Nvidia, от использования которых, как стало известно 12 августа, предостерегли местные предприятия власти КНР.

«Приборы были установлены в конкретных товарных партиях продвинутых чипов, которые, как они считают, находятся в высокой зоне риска нелегальной транспортировки в Китай», — уточняет агентство. Его собеседники отметили, что указанные меры способны помочь в возбуждении дел против лиц и компаний, зарабатывающих на нарушении экспортного контроля США.

Как ранее стало известно источникам Bloomberg, Пекин призвал ряд компаний не пользоваться процессорами Nvidia H20, причем рекомендация для тех из них, чья работа связана с государством или нацбезопасностью, оказалась строгой.

Также на этой Financial Times стало известно, что американские техногиганты — Nvidia и AMD — согласились платить в бюджет США 15 процентов выручки от реализации полупроводников на китайском рынке.

