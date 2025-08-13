Стал известен виновник слухов о сдаче Краско в дом престарелых

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов признался, что случайно спровоцировал слухи о том, что артиста сдали в дом престарелых. Ролик с высказыванием продюсера публикует издание News.ru.
По словам Смородинова, именно он начал разговоры о том, что актера нужно отправить в дом ветеранов, где за артистом могли бы круглосуточно ухаживать на фоне тяжелого состояния его здоровья.
«Какие мы специалисты? Покормить с ложечки и дать цитрамон? Сами поймите: в специальном учреждении всегда есть медицинский персонал», — объяснил он.
Ранее стало известно, что народный артист России Иван Краско хотел подарить участникам специальной военной операции автомобиль.