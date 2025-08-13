Экономика
Экономика

Стали известны подробности о планах запретить в России иранскую тонировку

В НАС заявили, что запрещать нужно не иранскую тонировку, а ее продажу
Дмитрий Воронин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Так называемую «иранскую тонировку» запретить в России нельзя, потому что ее использование и так не разрешено, как и прочие виды тонировки, поэтому единственным способом убрать ее с рынка является запрет продажи. Об этом РБК рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, уточнивший, что организация обратилась по такому поводу к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

«Фактически такого рода устройства условно называются иранскими шторками. Это могут быть и такие сетки, которые лепятся на липучке. Это может быть псевдотонировка, которая тоже мгновенно снимается, если это необходимо», — поделились в НАС подробностями.

Ранее о том, что за использование иранской тонировки в РФ могут ввести штрафы на сумму до 15 тысяч рублей написал SHOT. По словам другого вице-президента НАС, Антона Шапарина, которого цитировал Telegram-канал, использование подобных видов тонировки провоцирует рост риска ДТП.

