Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:35, 13 августа 2025Силовые структуры

Таксист-мигрант со знакомыми напал на пассажира в российском регионе

В Перми таксист-мигрант напал со знакомыми на пассажира
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Перми уроженец Средней Азии, работавший таксистом, напал со знакомыми на пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Доклад о расследовании будет представлен главе СКР Александру Бастрыкину.

Сообщается, что водитель такси агрессивно себя вел себя по отношению к пассажиру и угрожал ему, в результате между мужчинами произошел словесный конфликт. Тогда мигрант вызвал на помощь знакомых, один из подоспевших применил насилие.

Ранее стало известно, что сбежавшего мигранта из центра содержания нашли в хозпостройке в Геленджике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл Зеленскому цели саммита с Путиным

    В Пулково иностранец украл у россиянина костюм за десятки тысяч рублей

    Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

    Популярный российский комик женился

    Появились подробности о причине смерти найденных в закрытой квартире российских подростков

    Макрон высказался о новых санкциях против России перед встречей Путина и Трампа

    В МИД раскрыли планы Киева по срыву переговоров Путина и Трампа

    Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

    Российский фельдшер отправил ребенку непристойное фото

    Отрицавшего Холокост россиянина обвинили в реабилитации нацизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости